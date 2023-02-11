Cizre STK Temsilcilikleri'nin yardım araçları yola çıktı

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgelere acil insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. AGD Cizre, AGD Şırnak ve Cansuyu Cizre Temsilcilikleri ile müşterek hazırlanan insani yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

CANSUYU Cizre Temsilcisi Fırat ÇAĞIRCI; "Halkımızın destekleriyle 26 ton kömür, 270 adet başlıklı tüp, 2200 adet ekmek, 570 koli su, 105 bin TL'lik bisküvi ve mama, 112 bin TL'lik elbise, 3 adet kriko yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Cizre Temsilcisi Can BAKIR, “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren deprem bölgelerine yardımlarınızı ulaştırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Necip Cizre halkımıza göstermiş oldukları teveccühlerden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.