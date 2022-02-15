Çin'den dijital yuan açıklaması: Etkisi çok küçük!
Çin Merkez Bankası'na bağlı Dijital Para Enstitüsü Başkanı Mu Changchun, dijital yuanın (e-CNY) finans sektörüne şu ana kadar etkisinin çok küçük olduğunu söyledi.
Dijital yuan cüzdanlarında 470 milyon yuan bulunduğunu belirten Mu, dolaşımdaki nakit miktarının ise 8,6 trilyon yuan seviyesinde olduğunu vurguladı.
Mu, "Dijital yuanın şu ana kadar finansal sisteme negatif etkisi yok. e-CNY, finansal katılımı daha da güçlendirecek" diye konuştu.
e-CNY'nin finansal hizmetleri uzak bölgelerdeki insanlar için daha erişilebilir yapacağını belirten Mu, banka hesabı olmayan yabancı ziyaretçilerin de mobil ödemeden yararlanabileceklerini vurguladı.
Mu, e-CNY'nin faiz ödenmemesi ve banka mevduatları ile rekabetin azaltılması için dizayn edildiğini de belirtti.