Çin'de Covid-19 virüs alarmı: Çin'deki en büyük iPhone fabrikası için flaş iddia: 300 bin kişi karantinada

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, Covid-19 vakaları nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı iddia edildi.

Fabrikanın sahibi olan Foxconn şirketinin resmi WeChat hesabından paylaşılan duyuruda, tesisteki yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin yemeklerini yurtlarına taşımaları gerektiği belirtilmişti.

Foxconn tarafından dün yapılan açıklamada ise, fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından “az sayıda” kişinin etkilendiği belirtilirken, net bir sayı ise verilmedi.

Ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dün 25 yeni Covid-19 vakası tespit edilmişti. 10 milyon nüfusa sahip kentte 8 Ekim’den bu yana 200’ün üzerinde vaka kayıtlara geçti.

Çin’de sıkı tedbirler devam ediyor

Diğer yandan, Çin anakarasında dün bin 264 yeni vaka tespit edildi. Ülkenin farklı bölgelerindeki birçok kentte katı tedbirler devam ediyor. 2019 yılı sonunda salgının ilk kez görüldüğü Wuhan kentinde, son iki haftadaki toplam vaka sayılarının 200’ü aşması üzerine binlerce kişi karantina altına alındı.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “sıfır-Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, yoğun test ve uzun süreli karantina gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Sadece yerli inaktif aşıların kullanıldığı Çin’de, bu hafta ilk kez Şanghay kentinde solunabilir bir aşının takviye doz olarak kullanılmasına onay verildi.