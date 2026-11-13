Aydın’da gıda teröristlerine jandarmadan ağır darbe! Tam 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aydın’ın Köşk ilçesinde halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sahte ürün sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin litre taklit ve tağşiş zeytinyağı yakalandı.
Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 4 bin litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş zeytinyağının piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada şüphelilerin bulunduğu araç, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 bin litre sağlığa zararlı taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirilirken, A.Y. (43) ve M.Ü. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Gündem
Ocak ayında elektriğe %100 zam geliyor!!! Ali Karahasanoğlu: Yalandan besleniyorlar, sahtekarlıktan besleniyorlar
Gündem
Lira, Dolar, Euro ne ararsan var! İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var