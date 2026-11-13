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Otomotiv
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Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

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Alper Kaya Giriş Tarihi:

Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

Alman otomobil devi Audi, yalnızca 499 adet üretilecek 987 beygirlik hibrit süper otomobili Nuvolari'nin ABD'de satış fiyatı belli oldu.

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Foto - Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

Alman otomobil üreticisi Audi, en güçlü modeli olacak Nuvolari'nin ABD pazarına da geleceğini açıkladı. Model, Avrupa'daki ilk gösteriminden yaklaşık beş ay sonra Amerika'ya ulaşacak. Dünya genelinde toplam 499 adet üretilecek Nuvolari'nin 182 adedi ABD'ye ayrıldı. İlk teslimatların, 2028 yılının ikinci yarısında yapılması planlanıyor.

#2
Foto - Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

AUDİ NUVOLARİ FİYATI NE KADAR? Nuvolari'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 700 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, Lamborghini Revuelto'dan yaklaşık 100 bin dolar daha yüksek. Audi'nin yeni modeli, Ferrari 849 Testarossa'dan ise yaklaşık 150 bin dolar daha pahalı. Üstelik ek donanım ve kişiselleştirme seçenekleri tercih edildikçe nihai fiyat daha da yükselecek.

#3
Foto - Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

2,5 SANİYEDE 0'DAN 96 KM/S HIZA ÇIKIYOR Nuvolari'de Lamborghini Temerario'da da kullanılan çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Bu motora üç adet elektrik motoru eşlik ediyor. Sistemin toplam gücü 987 beygire ulaşıyor ve bu değer Temerario'dan 80 beygir daha fazla. Audi'ye göre otomobil 0'dan 60 mil/saat (yaklaşık 96 km/s) hıza 2,5 saniyede çıkıyor ve en yüksek hızı 350 km/s'nin üzerinde.

#4
Foto - Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

Nuvolari, Audi'nin hafif karbon fiber gövde panellerine sahip yeni şasi yapısı üzerinde yükseliyor. Otomobilde üç kademeli ayarlanabilir arka kanat ve yarış otomobillerinden bilinen DRS sistemi bulunuyor. Aracın yere basma kuvveti 400 kilogramın üzerine çıkabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi ise hızlanma, direksiyon hareketi ve yol tutuşuna göre gücün dağılımını sürekli ayarlıyor. Karbon seramik frenler standart olarak sunuluyor. Alıcılar, 60'tan fazla dış renk ve 33 farklı deri renginden seçim yapabilecek.

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