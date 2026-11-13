Otomobil devinden sıra dışı tasarım! Sadece 499 tane üretilecek!

AUDİ NUVOLARİ FİYATI NE KADAR? Nuvolari'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 700 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, Lamborghini Revuelto'dan yaklaşık 100 bin dolar daha yüksek. Audi'nin yeni modeli, Ferrari 849 Testarossa'dan ise yaklaşık 150 bin dolar daha pahalı. Üstelik ek donanım ve kişiselleştirme seçenekleri tercih edildikçe nihai fiyat daha da yükselecek.