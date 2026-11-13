Her 9 yetişkinden biri diyabetli: Yüzde 16... İnsan sağlığını tehdit ediyor! Yeni açıklama geldi

Diyabetin uzun süre belirti vermeden ilerlediğini, bu nedenle tanının çoğu zaman geç konduğunu ve Türkiye’nin Avrupa’daki tablosuna dikkat Novo Türkiye Medikal Direktörü Ömer Buğra Bahadır şunları söyledi: “Diyabet çoğu zaman yıllarca sessiz ilerliyor. Bu yüzden dünyada diyabetle yaşayan her 10 kişiden 4’ü hastalığının farkında değil. Tanı konduğunda ise pek çok hastada göz, böbrek, sinir ya da kalp-damar sisteminde hasar başlamış olabiliyor. Türkiye’de her 6 yetişkinden birinin diyabetle yaşadığını görüyoruz. Avrupa’nın en genç nüfuslarından birine sahip olmamıza rağmen diyabette ilk sıradayız. Hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdalara dayalı beslenme ve artan obezite bu tablonun başlıca nedenleri arasında.”