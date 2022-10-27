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Kültür Sanat
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Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

2022-10-27 16:43:42
Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan 'Piskopos mezarları' defin şekliyle dikkati çekiyor. 'Piskopos mezarları' olarak adlandırılan alan, oturur vaziyetteki defin şekliyle Karadeniz Bölgesi'nde türünün tek örneği olarak gösteriliyor. Uzmanlar, 'Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa'nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi'nde çok ünik bir özellik.' ifadesini kullandı.

#1
Foto - Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Kentte 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, on iki yılda farklı dönemlere ait birçok bulguya ulaşıldı. Balatlar Yapı Topluluğu içindeki Balatlar Kilisesi'nin ise farklı dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi.

#2
Foto - Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

OTURUR VAZİYETTE DEFNEDİLMİŞLER Kilisede, yarı yatar ve oturur vaziyette defnedilen Hristiyan din adamlarının mezarları, kazının ilk yıllarında ortaya çıkarıldı. "Piskopos mezarları" olarak adlandırılan alan, oturur vaziyetteki defin şekliyle Karadeniz Bölgesi'nde türünün tek örneği olarak gösteriliyor.

#3
Foto - Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Türk Tarih Kurumunda görevli Uzman Sanat Tarihçi Ozan Hetto, AA muhabirine, "Piskopos mezarları" olarak isimlendirdikleri alanın kutsal kabul edildiği için din adamlarına ayrıldığını, mezarların 18. ve 19. yüzyıl din adamlarına ait olduğunu anlattı. Hetto, "Buradaki din adamları yarı oturur ya da yatar pozisyonlarda, başlarının arkasına ot yastıklarla, tören kıyafetleriyle, özellikli takılar ve haçlarla, İncillerle defnedilmiş." dedi.

#4
Foto - Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Bu şekilde defnin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğuna dikkati çeken Hetto, Güneydoğu Anadolu'da Süryani manastırlarında koltukta otururken ya da yarı uzanır pozisyonda defnedilmiş din adamları görülebildiğini aktardı. Karadeniz özelinde bu tür bir mezarın tek olduğunu vurgulayan Hetto, "Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa'nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi'nde çok ünik bir özellik." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Hetto, "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan ayakkabılar, kıyafetler, tören kıyafetleri, takıların Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi laboratuvarları ve Sinop'ta kurdukları çalışma alanında restorasyon ve konservasyonlarının uzman ekiplerce yapıldığını kaydetti. Hetto, kazıda çıkan iskeletlerin, Çorum'da Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde muhafaza edildiğini ve doktora tez çalışması kapsamında incelendiğini sözlerine ekledi.

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