Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi

Bu şekilde defnin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğuna dikkati çeken Hetto, Güneydoğu Anadolu'da Süryani manastırlarında koltukta otururken ya da yarı uzanır pozisyonda defnedilmiş din adamları görülebildiğini aktardı. Karadeniz özelinde bu tür bir mezarın tek olduğunu vurgulayan Hetto, "Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa'nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi'nde çok ünik bir özellik." ifadesini kullandı.