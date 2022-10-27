2022-10-27 16:43:42 Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan 'Piskopos mezarları' defin şekliyle dikkati çekiyor. 'Piskopos mezarları' olarak adlandırılan alan, oturur vaziyetteki defin şekliyle Karadeniz Bölgesi'nde türünün tek örneği olarak gösteriliyor. Uzmanlar, 'Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa'nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi'nde çok ünik bir özellik.' ifadesini kullandı.