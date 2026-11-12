Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Bakan Fidan, gülümseyerek "Yorum yok" karşılığını verdi.
Kamuoyunda devlet aklı ve dış politikadaki kararlı duruşuyla öne çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisine yöneltilen benzetme sorusunu tebessümle karşıladı. Soruya uzun bir değerlendirme yapmak yerine kısa ve net bir şekilde "Yorum yok" diyerek cevap veren Bakan Fidan'ın bu tavrı kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Bakan Fidan’ın bu cevabı ve tebessümü sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılırken, görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.