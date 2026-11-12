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Gündem Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi! Barış Boyun suç örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da kıskıvrak yakalandı!
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Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi! Barış Boyun suç örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da kıskıvrak yakalandı!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi! Barış Boyun suç örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da kıskıvrak yakalandı!

Türkiye’nin huzuruna kasteden organize suç örgütlerine yönelik amansız takip sınır ötesinde de sonuç vermeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tam 48 ayrı yakalama emri bulunan Barış Boyun suç örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir, kardeş ülke Azerbaycan’da güvenlik güçlerinin operasyonuyla derdest edildi.

Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 48 yakalama emri bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı. Azerbaycan’da tutuklanan Demir’in Türkiye’ye iadesi için talepname düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

 

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ AZERBAYCAN'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi konumundaki Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı. Demir’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun "Kanunsuz Sınır Geçme" maddesi kapsamında tutuklandığı bildirildi.

HAKKINDA 48 YAKALAMA EMRİ BULUNAN DEMİR İÇİN İADE TALEBİ

Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan Demir’in Türkiye’ye iadesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Azerbaycan adli makamlarına hitaben iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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