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Gündem Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
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Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Yeniakit Publisher
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Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Örtülü İlkokulu’nun enkazında kalan Atatürk büstünü siyaset malzemesi haline getiren "havlucuların partisi" YENİ Parti avaneleri, milletin gerçek gündeminden kopuk siyaset anlayışıyla yine heykel ve büst edebiyatına sığındı. Millete hizmet üretmek yerine algı operasyonlarına sarılan YENİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ali Demir’in 10 Kasım üzerinden sahnelediği ucuz şov ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün net açıklamasıyla elinde patladı!

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Örtülü İlkokulu’nun enkazında kalan Atatürk büstünü siyaset malzemesi haline getiren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in avaneleri ve havlucular yine milletin gerçek gündeminden kopuk siyaset anlayışı yine heykel ve büst edebiyatına sığındı! Millete hizmet yerine algı operasyonlarına sarılan Kemalist zihniyetin temsilcisi YENİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ali Demir’in 10 Kasım üzerinden yaptığı ucuz şovu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün net açıklaması boşa çıkardı!

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Örtülü Mahallesi’ndeki ilkokulun bahçesinde kalan büst, CHP’den koparak kurulan YENİ Parti’nin istismar aracı oldu.

Deprem bölgesinde yaralar sarılırken ve hayırsever bir aile tarafından köye yepyeni bir ilkokul binası kazandırılmışken, icraat yerine polemik peşinde koşan havlucuların partisi yine heykeller ve büstler üzerinden mağduriyet devşirmeye kalkıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN VANDALLARI VE HAVLUCULAR YİNE BÜST SİYASETİNE SARILDI

Milletin gerçek gündeminden kopuk olan ve her fırsatta heykel, büst edebiyatıyla göz boyamaya çalışan zihniyet bu kez İslahiye’de sahneye çıktı. YENİ Parti İslahiye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Demir, 10 Kasım’ı fırsat bilerek Örtülü Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, henüz eğitim öğretim faaliyetlerinin dahi başlamadığı okul alanındaki büst üzerinden kurumları hedef aldı.

Daha önce de bildirimde bulunduklarını öne sürerek Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumları hedef tahtasına oturtan Demir, ucuz siyaset kokan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Büstümüzü layık olduğu yere, okulun ön cephesinde konumlandıralım.”

MİLLİ EĞİTİM’DEN ALGI OPERASYONUNA NET CEVAP

Havlucuların partisinin koparmaya çalıştığı fırtınanın ardından İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları, meselenin iç yüzünü ortaya koyarak algı oyununu bozdu. Yetkililer, söz konusu Atatürk büstünün bulunduğu alandan kaldırılarak muhafaza edilmek üzere depoya alındığını bildirdi.

OKULDA HENÜZ EĞİTİM BİLE BAŞLAMAMIŞ!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in avanelerinin koparmaya çalıştığı yaygaranın aksine, okulda henüz eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği gerçeği de gün yüzüne çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları, henüz öğrencilerin ders başı yapmadığı okulda eğitim başlamadan önce uygun bir yer belirleneceğini ve buraya yeni bir Atatürk maskının getirilerek yerleştirileceğini kaydetti. Böylece deprem enkazı üzerinden bile siyaset devşirmeye çalışan zihniyetin hesabı bir kez daha boşa çıkarılmış oldu.

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