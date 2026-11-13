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Gündem Dikkat: Lütfen evinizde denemeyin! 'Seni memleket gibi seviyorum' dedi, eşine çiçek yerine turp aldı
Gündem

Dikkat: Lütfen evinizde denemeyin! 'Seni memleket gibi seviyorum' dedi, eşine çiçek yerine turp aldı

Yeniakit Publisher
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Dikkat: Lütfen evinizde denemeyin! 'Seni memleket gibi seviyorum' dedi, eşine çiçek yerine turp aldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam’a çiçek yerine bir kilo turptan buket yaptırıp hediye etti. Çam “Turp sıradan bir turp değil. Coğrafi işaretli Kadirli turpu. Memleketimi sevdiğim kadar eşimi de sevdiğimi göstermek istedim” dedi. Sosyal medyada gündem olan hediye için ‘Sevgili erkekler, lütfen bu haberden etkilenip evde denemeyin’ yorumu tebessüm ettirdi.

Türkiye’de turp üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşine farklı ve anlamlı bir hediye vermek istedi. Klasik çiçek buketlerinden farklı olarak güllerin arasına Kadirli turpu yerleştirilmesini isteyen Çam, hazırlattığı özel buketi eşi Damla Çam’a hediye etti.

EVDE DENEMEYİN

Memleketine duyduğu sevgiyi eşine olan sevgisiyle birleştirmek istediğini belirten Huzur Çam, "Kadirli’miz Türkiye’de turp üretiminde birinci sırada. Ben de hem ilçemizin coğrafi işaretli ürününü ön plana çıkarmak hem de memleketimi ne kadar seviyorsam eşimi de o kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu nedenle güllerin arasına turp koydurarak eşime farklı bir sürpriz hazırladım" dedi.
Güllerle turpun bir araya getirildiği sıra dışı buket, renkli görüntüler oluşturdu.

Özel hediye sosyal medyada da ilgi görürken yapılan yorumların birinde ‘Sevgili erkekler, lütfen haberden etkilenip evinizde denemeyin” yorumu hem beğeni aldı hem güldürdü.

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Yorumlar

İ. Keskin

''Turbun büyüğü''nü akla getiriyor.
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