Bakan Tekin'den YP’nin ‘MEB'de kamu zararı’ iddiasına cevap! Olayda kişisel husumet var, bu bir tezgah!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Tekin, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Tekin, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özçağdaş'ın "Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığının mal alımında yolsuzluk tespit etmesine rağmen gereğini yapmadığı" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sayıştay'ın TBMM adına kamu bütçelerini ve hesaplarını denetlediğini aktaran Tekin, Bakanlığın kamu bütçesini harcarken Sayıştay'dan danışmanlık ve rehberlik anlamında faydalandığını, Sayıştay'ın çok saygın bir kamu otoritesi olduğunu söyledi.

Özçağdaş'ın kendisine yönelik "6 gündür ölü taklidi yapıyor" ifadesini hatırlatan Tekin, "Bir milletvekilinin saygınlığını zedelememek için, yüzlerce yıllık, 100 yıldan fazla geçmişi olan bir kamu otoritesinin saygınlığını zedelememek için bu konuyu kamuoyunda bir tartışma konusu yapmadım, bunun altını çizerek söylüyorum." dedi.

Söz konusu iddiaya değinen Tekin, "2023'te bir ilin milli eğitim müdürünü görevden aldık. 2024'te Sayıştay Başkanlığının bizim hesaplarımızı denetlemek üzere görevlendirdiği başdenetçi, bu il milli eğitim müdürünün kardeşi" bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişi hem bizi hem Sayıştay'ı zan altında bırakacak, Suat Bey'in elindeki bilgileri de onu manipüle edecek şekilde kendisiyle paylaşmış bir pozisyonda. Ben 5,5 yıl müsteşarlık yaptım. Müsteşar dediğiniz kişi, bir kamu bütçesi harcarken Devlet Malzeme Ofisine sormadan iş yapmaz. Biz de Devlet Malzeme Ofisine 4 defa soru sormuşuz. Bu malzemeler elinizde var mı, yok mu? Devlet Malzeme Ofisinin bize cevabı, 'Bu malzemeler bizim elimizde yok.' Bunun üzerine sorguyla ilgili olarak süreçte daireye gittiğimizde haberdar oluyoruz. Neyden haberdar oluyoruz? Bu bahsettiğimiz başdenetçi, eğer Suat Bey'in söylediği gibi Devlet Malzeme Ofisine bir baskı yapıldıysa elimdeki belgeler Devlet Malzeme Ofisinde açılmış soruşturmanın belgeleridir. Bu başdenetçi diyor ki, 'Siz bize böyle yazmışsınız ama tahmini de olsa elinizde bir fiyat yok mu?' Sonra e-mail'de diyor ki, 'Tahmini fiyatlar bizim işimizi görmez, sen bize ona göre referans fiyat olarak kullanabileceğimize dair bir yazı ver' diyor. Bunu kim yapıyor? Bunu Sayıştay'ın bizim dosyamızda görevli olan başdenetçi. Bu kişi Devlet Malzeme Ofisinde tarihinde olmayacak bir biçimde şube müdürü imzasıyla bir yazı alıyor.

Başdenetçi, Devlet Malzeme Ofisinin tarihinde olmayan bir biçimde e-mail üzerinden şunu söylüyor, diyor ki 'Önce yazıyı bana e-mail ile gönder, ben tamam bu olmuş diyeyim size ondan sonra imzalayıp göndereyim.' Suat Bey, bu bir tuzak, bu bir tezgah. Biz bundan nerede haberdar olduk? Sayıştay'ın ilgili dairesinde yargılama esnasında haberdar olduk. Sayıştay bize diyor ki, 'Devlet Malzeme Ofisinden fiyat almamışsınız veya aldığınız fiyatlar tutarsız.' Biz de diyoruz ki, 'bizdeki belgeler öyle değil.' Biz Devlet Malzeme Ofisine sormuşuz ve demiş ki, 'bu malzemeler benim elimde yok.' Bunun üzerine Sayıştay diyor ki, 'Kendi onurunu kurtarmak', bakın bu önemli. Bizim Sayıştay'da yargılamanın yenilenmesi için herhangi bir başvurumuz yok ama bu bahsettiğim olay, bu tezgah, Devlet Malzeme Ofisini de, Sayıştay'ı da Milli Eğitim Bakanlığını da zan altında bırakacak bir kişisel husumet meselesidir. Dolayısıyla şu anda bahsi geçen anlattığım sebeplerden dolayı Sayıştay yargılamanın yenilenmesi yönünde karar verdi. Çünkü, burada Sayıştay'ın manipüle edildiği bir durum söz konusu."

Söz konusu sürecin devam ettiğini belirten Tekin, Özçağdaş'a, "Benim liderim sizin gibi yolsuzların, hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz." dedi. Bunun üzerine Tekin ve Yeni Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

"Hiçbirisine tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmadık, aktarmayız"

Bakan Tekin, Bakanlığın vakıf ve derneklerle işbirliklerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Cemaat vakıflarına, tarikatlara veya protokol yaptıkları diğer vakıflara kamu kaynaklarını aktardıklarına dair yanlış bilgiler paylaşıldığını dile getiren Tekin, "Kamuda protokol yaptığımız hiçbir sivil toplum örgütüne tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmayız." dedi.

Tekin, standart protokoller yürüttüklerini ifade ederek, "Hiçbir sivil toplum örgütüne, ne Ülkü Ocaklarına ne TÜGVA'ya ne Yeşilaya ne Kızılaya hiçbirisine farklı davranmayız. Hiçbirisine tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmadık, aktarmayız." açıklamasında bulundu.

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okul binalarının yapımı ve personel giderleri için ayrılan kaynağın 9 milyar lira olduğunu bildiren Tekin, UNESCO başta olmak üzere Türkiye Milli Komisyonu gibi kendi uhdelerindeki uluslararası kuruluşlara, uluslararası sözleşmeler gereği resmi olarak aktarmaları gereken kaynaklar bulunduğunu belirtti.

Tekin, 429 milyon 393 bin liranın da bu kapsamda aktarılan kaynak olduğu bilgisini vererek, "Dolayısıyla 9,5 milyar liranın içerisinde hiçbir sivil toplum örgütüne tek bir kuruş kaynak aktarılmamıştır." dedi.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) değerlendirmesinde örneklem tespitine yönelik eleştiriler üzerine Tekin, PISA yönetiminin, Bakanlıktan Türkiye'deki okullardaki öğrenci oranlarını ve Türkiye İstatistik Kurumundan bölgesel kalkınmışlık endekslerini aldığını, bu bilgileri karşılaştırarak örneklem tespit ettiğini söyledi.

Tekin, ne örneklem tespitine ne öğrencilere ne de başka bir şeye Bakanlığın müdahalesinin olmadığını dile getirdi.

"Bu yıl ilk defa 9. sınıfa geçen çocuklardan yüzde 45'i meslek liselerini tercih etti"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasına yönelik eleştirileri de cevaplayarak, MESEM'lerle ilgili yapılan bütün protokolleri il müdürleriyle defalarca görüştüklerini, en önem verdikleri konunun gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması olduğunu ifade etti.

MESEM kapsamına aldıkları iş yerlerindeki sorumlulara iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliğine dair müfettiş raporları ve denetim raporlarına baktıklarını vurgulayan Tekin, mesleki ve teknik liselerden öğretmenlerin de iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli incelemeleri yapmasının ardından protokol aşamasına gelindiğini anlattı.

Her öğrenci için bir koordinatör öğretmen tayin edildiğini aktaran Tekin, koordinatör öğretmenlerin rutin aralıklarla öğrencinin iş yerine giderek incelemelerde bulunduğunu, Bakanlığın da buna göre denetimler yaptığını vurguladı.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden çocuklarımızın aileleriyle, siz belki benim irtibata geçmediklerimle irtibata geçtiniz, ben de irtibata geçiyorum. Gerçekten bir baba olarak bundan üzüntümü kendileriyle paylaşıyorum. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyorum. 28 Şubat öncesi Türkiye'de meslek liselerindeki öğrenci oranları yaklaşık yüzde 45 civarındaydı. 28 Şubat süreci ile yüzde 17'ye düştü. Şimdi yeniden yüzde 40'ların üzerine çıkardık. Bu yıl ilk defa LGS sınavından sonra 9. sınıfa geçen çocuklardan yüzde 45'i meslek liselerini tercih etti. Biz bu anlamda çalışmaya devam ediyoruz."

"Anayasa'nın kabul ettiği şekilde rektör atamaları yapılmaktadır"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da komisyonda milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt vererek, yaptıkları kontenjan düzenlemeleri kapsamında 2021 itibarıyla toplamda 1 milyon civarında olan öğrenci kontenjan sayısının 779 bine düştüğünü bildirdi.

Üniversitelerin bölgesel kalkınmayla olan temasını önemsediklerini vurgulayan Özvar, kontenjan düzenlemelerinin ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil kuruluşlarla istişare içinde yapıldığını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, akademisyenlerin oluşturduğu Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne yönelik ise "'Bu Suça Ortak Olmayacağız' adlı sözde barış bildirisini imzalayanlardan 223'ü görevine iade edildi. Bunlardan 9'u Kanun Hükmünde Kararname, 22'si OHAL Komisyonu Kararı, 192'si ise mahkeme kararı doğrultusunda görevlerine iade edilmiştir." bilgisini verdi.

Rektör atamalarına yönelik eleştirileri yanıtlayan Özvar, Anayasa'nın 130. maddesine göre rektörün Cumhurbaşkanı tarafından atandığını belirtti.

Özvar, tüm dünyadaki yükseköğretim sistemlerinde rektörlük seçim ve atamalarının, o ülkelerin kendi kanun ve mevzuatları dahilinde belirlendiğini vurgulayarak, "Amerika'da nasıl bir devlet üniversitesine vali atanabiliyorsa ve bu valinin de rektörlük seçiminde seçimi yapan kurulları belirleme yetkisi varsa, Türkiye'nin de kendine mahsus sistemi içerisinde, Anayasa'nın kabul ettiği şekilde rektör atamaları yapılmaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2027 yılı bütçeleri de kabul edildi.