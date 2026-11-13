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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı
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İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı coğrafyalarla siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Duran, görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel meseleler ve ülkeler arasında yeni işbirliği imkânlarının ele alındığını kaydetti.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı coğrafyalarla siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları da bu çabanın önemli bir parçasını oluşturuyor. COP31 vesilesiyle gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası meselelerde söz söyleyen, çözüm arayışlarına katkı sunan ve ülkelerle ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştiren diplomasi anlayışını yansıtıyor."

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