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Ekonomi Çin yuanı kasıtlı zayıflatacak!
Ekonomi

Çin yuanı kasıtlı zayıflatacak!

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin eski başkanı Guan Tao, "Çin, yuanı zayıflatmak için daha fazla tedbir alabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:35:00 -
Çin yuanı kasıtlı zayıflatacak!

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin eski başkanı Guan Tao, yuanın değerinin istikrarlı tutulmasının gerekmesi halinde Çin hükümetinin kur üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacak tedbirler alabileceğini söyledi.

Politika yapıcıların yuanın esnekliğini artırabileceklerini, sermaye çıkışlarını büyütebileceklerini veya sermeya girişlerini kontrol altına alabileceklerini belirten Guan Tao, "Yuan ayrıca birçok piyasa faktöründen kaynaklı aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya, bunlar arasında dolar endeksinin daha da güçlenmesi, ABD ve Çin arasında getiri farklarının düşmesi, iki ekonomi arasında büyüme farkının daralması da var" dedi.

Guan, Çin yuanının halihazırda biraz ivme kaybetmekte olduğunu da savundu.

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