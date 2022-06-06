Çin, o alana tam 2,79 trilyon yuan harcadı!

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 10 yıl içinde Çin’e araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 1,03 trilyon yuandan 2,79 trilyon yuana çıkarak dünyada ikinci sırada yer aldı.

06/06/2022 10:30:38Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı tarafından düzenlenen basın toplantısında son 10 yılda Çin’in elde ettiği bilim ve teknoloji gelişmelerini tanıtıldı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 10 yıl içinde Çin’e araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 1,03 trilyon yuandan 2,79 trilyon yuana çıkarak dünyada ikinci sırada yer aldı. Ar-Ge yoğunluğu yüzde1,91’den OECD ortalamasına yakın olarak yüzde 2,44’e yükseldi. Temel araştırmalar harcaması, 10 yıl öncesine göre 3,4 kat artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

2021’de Çin’de tüm Ar-Ge personelinin çalışma süresi 2012’ye göre 1,7 kat artarak 5,62 milyon yıla eşit düzeye çıktı ve dünyada birinci sırada yer aldı. Her 10 bin çalışanın Ar-Ge süresi 2012 yılındaki 42,6 yıldan 75,3 yıla yükseldi.

2021’de Çin’in atıf alan makale sayısı 2012 yılına göre 5,4 kat artarak 42 bin 920 adet oldu ve dünyanın en çok atıf alan makale sayısının yüzde 24,8’i oluştururken dünyanın ikinci sırada yer aldı.

Her 10 bin kişiye düşen patent sayısı 2012’de 3,2’den 2021’de 19,1’e yükseldi. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) başvuru sayısı 2012’de 19 binden 2021’de 69,5 bine ulaştı ve üç yıl boyunca dünya birinciliğini korudu. 2021’de teknoloji ile ilgili sözleşmelerin işlem hacmi 2012’ye göre 5,8 kat artarak 2 trilyon 729 milyar 400 milyon yuanı buldu ve Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yüzde 3,26’sını oluşturdu.

Öte yandan Çin vatandaşlarının bilimsel okuryazarlık oranı 2012’de yüzde 3,27’den 2021’de yüzde 10,56’ya yükseldi. Son 10 yıl içinde Çin’de genel bilimsel araştırma düzeyi hızla iyileştirildi ve uluslararası etkiye sahip bir dizi başarı elde edildi. Bunun yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmeler, Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni ivmeler kazandırıyor. Ülkede önemli görev ve hedeflerin tamamlanması için tüm Ar-Ge personeli sistematik bilimsel ve teknolojik çözümler sundu. Ülke çapında hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı için bilimsel ve teknolojik destek sağlandı.