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Ekonomi Çin gergin: Yuan, dolar karşısında sert düştü! İşte rakamlar...
Ekonomi

Çin gergin: Yuan, dolar karşısında sert düştü! İşte rakamlar...

Geçtiğimiz hafta ABD doları karşısında 2015 yılından bu yana görülen en kötü haftayı yaşayan Çin yuanı bu sabah da son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:42:00 -
Çin gergin: Yuan, dolar karşısında sert düştü! İşte rakamlar...

Geçtiğimiz hafta ABD doları karşısında 2015 yılından bu yana görülen en kötü haftayı yaşayan Çin yuanı bu sabah da son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Aralarında Şanghay'ın da olduğu pek çok kentte Covid-19 salgınını önleme çabaları çerçevesinde karantina tedbirlerinin devam etmesinin ekonomik aktiviteye negatif etkilerinin Çin ekonomisinin bu yıl için belirlenmiş yüzde 5,5 büyüme hedefini yakalayamayacağı endişelerine yol açması yuanın değer kaybetmesinde etkili oldu.

Spot piyasada dolar/yuan paritesi bugün 2021 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 6,5413'ü gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,60 artışla 6,5409 seviyesinde.

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