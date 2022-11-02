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Dünya Çin açıkladı: 17 ülke geliyor
Dünya

Çin açıkladı: 17 ülke geliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, İsviçre, Polonya, Almanya ve İtalya dahil olmak üzere 17 ülkenin bilimsel ve teknolojik deney projelerinin Çin Uzay İstasyonu’nda uygulanmak üzere seçildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:06:00 -
Çin açıkladı: 17 ülke geliyor

Yeni Akit  Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu, önceki gün başarıyla fırlatılan Çin uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülü bugün uzay istasyonu kompleksiyle kenetlendiğini duyurdu. Habere göre; Çinli sözcü Zhao, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, Mengtian laboratuvar modülü fırlatma misyonunun başarıyla gerçekleştirilmesini tebrik ederek, bu misyonun Çin’in insanlı uzay programının gelişiminin bir kilometre taşı ve Çin’in dünya uzay araştırmalarına önemli bir katkısı olduğunu söyledi.

ÇKP 20. Ulusal Kongresi’nin raporunda uzay araştırmalarında güçlü bir ülke inşa etme hedefinin açıkça dile getirildiğine dikkat çeken Zhao, dış uzayın barışçıl keşfi ve kullanımı için metanetle ilerleyip çaba göstereceklerini, aynı zamanda bu girişimlerin dünya ülkelerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine katkı sağlamasını hızlandıracaklarını kaydetti.

Çin’in insanlı uzay programının daima kendi gücüne dayandığına ve tüm dünyaya açık olduğuna değinen sözcü, Çin’in birkaç uzay ajansı ve kuruluşu ile iş birliği anlaşmaları imzaladığını ve çeşitli iş birliği projelerini uyguladığını vurguladı.

Çin Uzay İstasyonu’nun dünya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler’in tüm üye ülkelerine açılan projeleri gerçekleştirdiğine işaret eden Zhao, şu anda aralarında İsviçre, Polonya, Almanya ve İtalya'nın da bulunduğu 17 ülkenin bilimsel deney projelerinin Çin Uzay İstasyonu’nda uygulanmak üzere seçildiğini sözlerine ekledi. Sözcü, Çin Uzay İstasyonu’nun bir an önce tüm insanlığın “uzay yuvası” haline gelmesini temenni etti.

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