Cihat Yaycı’dan olay taktik! Türkiye bunu yaparsa bir taşla birkaç kuş vururuz

Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile savaşmadan diplomatik yollarla Türkiye’nin çıkarlarının korunabileceğini her fırsatta dile getiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Cihat Yaycı, TÜRK DEGS’in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, Türkiye’nin sondaj ve sismik araştırma gemilerinden birkaçına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının çekilmesini önerdi.

“Sondaj ve sismik araştırma gemilerine KKTC bayrağı çekilmeli”

Cihat Yaycı, “Devletimiz eğer kendi bayrağı ile sondaj ve sismik araştırma faaliyeti yapmayı şu an uygun görmüyor ise, gemilerimizin belli bir süreliğine KKTC’ye devredilmesi ve KKTC’ye devredildikten sonra bunlara KKTC bayrağı çekilerek faaliyet göstermeleri düşünülmelidir.” çağrısında bulundu.

“İtiraz edemezler”

Avrupa Birliği'nin (AB) KKTC bayraklı gemilere itiraz edemeyeceğini kaydeden Cihayt Yaycı, "Bu girişime Yunanistan-Rum ikilisinin kışkırtmasıyla AB itiraz etmeye kalkacak olursa kendi tezleriyle çelişir. Çünkü AB, Kıbrıs Adası’nda Türkler ve Rumların tümünün hakkı olduğunu savunuyor. O zaman KKTC bayrağı asılı araştırma gemilerine itiraz etmemesi gerekir.” dedi.

“Müracaat ederlerse KKTC'yi tanımış olurlar”

AB'nin KKTC bayraklı gemilere itiraz etmek için KKTC'ye müracaat etmesi durumunda Kıbrıs'taki Türk devletinin tanınacağını belirten Cihat Yaycı, “İtiraz ederlerse de doğrudan Türkiye’ye bir şey söyleyemezler. Söylerlerse de Türkiye çıkıp,‘Biz KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak tanıyoruz, ona müracaat edin’ der. Müracaat edeler ise de KKTC’yi tanımış olurlar. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: HABER7