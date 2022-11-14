Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Türkiye sayesinde kazandılar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı ve Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın "Kathimerini" gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin hiçbir ülkenin karasularına müdahale etmediğini vurgulayarak, Türkiye ile Libya arasındaki hattın Girit adasına 40 mil uzaklıkta bir alandan geçtiğini vurguladı.

Yaycı, Libya ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın kanunen Libya Temsilciler Meclisi'nin onayına tabi olmadığını belirtti.

40 bin kilometrekare kaybedeceklerdi

Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatına karşı yürüttüğü kara propagandaya da değinen Yaycı, "Libya'nın Türkiye ile anlaşarak bir deniz alanını kaybettiği" ve "Libya'nın Türkiye ile deniz haklarına el konulması için bir anlaşma imzalamaya zorlandığı" yönündeki ithamların asılsız olduğunu vurguladı.

Yaycı, "Eğer Libya, Yunanistan ile Mutabakat Zaptı imzalamış olsaydı, 40.000 kilometrekare kaybedecekti" dedi.

Ayrıca haberde, "Mavi Vatan Doktrini" için "yayılmacı" ve "agresif" diyerek ülkesi için mesnetsiz ifadeler kullanan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, TBMM Planlama ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelttiği sorunun cevabı da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Çeviköz, bu Libya'yla ilgili imzalanan muhtıraların Libya tarafından, BM tarafından işte geçici hükümetler kuruldu, bunların muhtıra imzalama yetkisi var, uluslararası anlaşma değil. Ama bunları biz ekonomiyle ilgili, yani içinde ekonomik ilişkilerle ilgili bir unsur olduğu için Meclis'imizden geçirdik mutabakat muhtırası da olsa, ama Libya hükümetlerinin böyle bir zorunluluğu yok. Mesela Mısır'la Akile Salih'in arası çok iyi olmasına rağmen Mısır'ın 40 civarında mutabakat muhtırası var imzaladığı, diğer ülkelerin de var, hiçbirisi onların meclisinden geçmedi, o bilgi teknik bir bilgi, sizlere vermek isterim. Yani Libya'da arabuluculuk konusunda biz önemli bir aktörüz, onu da hafife almayalım. Özellikle şimdi Doğu'yla da ilişkilerimizi geliştirdik" dedi.

Star Gazetesi