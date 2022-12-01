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Gündem Cihat Yaycı Paşa bir Yunan hainliğini daha ifşa etti!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa bir Yunan hainliğini daha ifşa etti!

Başarılı çalışmalarıyla Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanın korkulu rüyası haline gelen Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan ile Mısır arasında geçtiğimiz hafta imzalanan arama kurtarma işbirliği mutabakatının altında yatan hinliğe dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:04:00 -
Cihat Yaycı Paşa bir Yunan hainliğini daha ifşa etti!

Yeni Akit  Ankara

Türkiye’ye karşı yeni bir hamle yaparak Mısır ile mutabakat imzalayan Yunanistan’ın art niyetli yaklaşımına dikkat çeken Cihat Yaycı; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “22.11.2022'de imzalanan Mısır-Yunanistan ‘Denizde Arama Kurtarmada İşbirliği Mutabakatı’ Türkiye’nin arama kurtarma sorumluluk sahasını ihlal ediyor. İhlal etmekle de kalmıyor, yok sayıyor! Sevilla haritasının kabulü anlamına geliyor. Bu hamleye karşı tedbir alınmalıdır. Zararın neresinden dönersek kârdır” ifadelerini kullandı.

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