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Yerel Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
Yerel

Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 09:26:00 -
Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Ayvacık'ın Sazlı köyünde yaşayan 48 yaşındaki Cengiz Meriç'in dün sabah avlanmak için evden ormanlık araziye çıktı.

Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamadığı Meriç, gece saatlerinde kardeşi Cesur Meriç tarafından Sazlı köyünde arazide ölü bulundu.

Bölgede yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Meriç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

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