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Yerel Çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor
Yerel

Çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çadır kentlerde ve toplanma alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla dezenfekte işlemi yapıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 12:38:00 -
Çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerde her türlü tedbiri alıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, çadır kentlerde ve toplanma alanlarında enfeksiyon nedeniyle oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yürütüyor.

Herhangi bir olumsuzluk oluşmaması amacıyla dezenfeksiyon çalışmasını düzenli olarak yapacak ekipler, vatandaşın talebine göre de çadırlarda ve toplanma alanlarında ilaçlama yapacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise çadır kentlerde temizlik çalışması yaparak alanlarda çöpleri topluyor. (İLKHA)

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