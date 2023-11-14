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Gündem Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
Gündem

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 00:47:00 -
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Moritanya, Uruguay, Türkmenistan ve Eritre ülkelerine büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: İHA

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