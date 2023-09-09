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Dünya Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:24:00 -

Sömürgeci Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında yuhalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Stadyumu'nda (Stade De France) düzenlenen Rugby Dünya Kupası açılış töreninde sahaya inerek konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron'un konuşma için sahaya indiğini gören izleyicilerin bir kısmı tezahüratlarına devam ederken, bir bölümüyse Macron'u yuhalamaya başladı.

Yoğun şekilde ıslıkla protesto edilen Macron'un konuşması zor duyuldu.

Macron konuşmasını turnuvanın 10'uncusunun başladığını ilan etmesi ardından sonlandırırken, izleyiciler tezahüratlara devam etti.

Ülke genelinde dokuz salonda gerçekleştirilmesi planlanan ve 28 Ekim'e kadar sürecek Rugby Dünya Kupası, tamamı Fransa'da düzenlenen ilk kupa olma özelliğini taşıyor.
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Rugby Dünya Kupası, Uluslararası Rugby Federasyonu tarafından 4 yılda bir düzenleniyor.

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Yorumlar

Misafir

Amarika İngiliz diğer kan hemici vanpirleride tepki gösterilmesi gerekir

Hayati

Fransa daha çok sürünecek.Bakın Türkiye'ye..Artık Dünya güçüyüz.Sömürgemiz yok.Ama şükür durumumuz çok iyi.Eskiden 1 milyar borç için yalvarırdık.Şimdi Dünya bankasına 18 milyar dolar borç vereceğiz.1 milyar dolar yolladık.17 milya daha istimişler.Toplam 18 milyar dolar bir kalemde borç veren ülke olduk.Borç alacağız diyenler şaka yapıyor.
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