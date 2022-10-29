Bütün şehir nefesini tuttu, ‘içinden ne çıkacak’ diye bekliyor! Tarihi keşif duyuruldu
Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı sırasında 2 metre derinlikte Roma dönemine ait lahit bulundu. Vinç yardımıyla çıkarılarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Lahitin kapağının hafta için müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.
Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı sırasında 2 metre derinlikte Roma dönemine ait lahit bulundu. Vinç yardımıyla çıkarılarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tepecik mahallesinde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu fark etti.
Roma dönemine ait olduğu belirlendi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahitin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.
İçinden ne çıkacağı merak konusu
Lahitin kapağının hafta için müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.