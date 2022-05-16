Burak Elmas kararını verdi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Elmas, 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söyledi.

Burak Elmas, "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim" dedi.

Elmas şunları kaydetti:

“Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu’ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.

Kısa görev süremizde Galatasaray’ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını istediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini 27 milyon Euro’ya indirdik.”