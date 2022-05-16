Burak Elmas aday olacak mı? Son dakika Galatasaray başkanlık seçim haberi:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Basın mensuplarının karşısına çıkan başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını açıkladı. Elmas şu açıklamaları yaptı: "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim."