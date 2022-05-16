Burak Elmas aday olacak mı? Son dakika Galatasaray başkanlık seçim haberi:
Galatasaray’da 11 Haziran'da seçim var. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in yarışacağı GS seçimli kongre öncesi gözler Burak Elmas’a çevrilmişti. Burak Elmas’ın yeniden aday olup olmayacağını merak eden sarı kırmızılı ekip taraftarı Burak Elmas aday olacak mı? Burak Elmas adaylığını açıkladı mı? sorularını sormaya başlamıştı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Basın mensuplarının karşısına çıkan başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını açıkladı. Elmas şu açıklamaları yaptı: "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim."