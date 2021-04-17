  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs vaka sayısı 17 Nisan
Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs vaka sayısı 17 Nisan

Koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Sağlık Bakanlığı 17 Nisan verilerini açıkladı. Vatandaşlar 17 Nisan’da kaç yeni vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 20:50:00 - 2021-04-17 20:50:49
Bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs vaka sayısı 17 Nisan

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle vatandaşlar güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç kişi korona oldu?

Bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs vaka sayısı 17 Nisan

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu. Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronaya yakalananlar oruç tutabilir mi?
Koronaya yakalananlar oruç tutabilir mi?

Oruç

Koronaya yakalananlar oruç tutabilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor
Medya

Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni bir oyuncu katılıyor. Şevket karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek Özer Arslan, yeni bölü..
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...
Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız
Dünya

Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna, NATO alınmaması halinde kendilerini korumak için nükleer silah yapacaklarını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay