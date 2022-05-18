Bugün hangi maçlar var kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var maç saat kaçta? 18 Mayıs maçları
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile İskoçya ekibi Glasgow Rangers, bugün İspanya’nın Sevilla kentindeki final maçında karşı karşıya gelecek. Frankfurt-Rangers maçı için nefesler tutuldu. Futolseverler bugünkü maçları merak ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. GS, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Ligi maçları da futbolseverlerin takibindi. Süper Lig, Türkiye 1. Ligi, Almanya Bundesliga, Belçika Ligi, Fransa Lig 1, Hollanda Ligi, İngiltere Premier Ligi, İskoçya Ligi, İtalya Serie A, Portekiz Ligi maçları bugün var mı? Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba canlı maçları.
Bugün kimin maçı var?
18 Mayıs Çarşamba maçları
03.30 Boca Juniors-Corinthians S Sport +
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (U19) TRT Spor
22.00 Frankfurt-Rangers TV 8.5
19 Mayıs Perşembe hangi maçlar var?
01.00 Palmeiras-Emelec S Sport +
02.30 Philadelphia Union-Miami FC S Sport +
21.45 Everton-Crystal Palace S Sport
22.00 Chelsea-Leicester City S Sport +
22.00 Aston Villa-Burnley S Sport +
20 Mayıs Cuma kimin maçı var?
03.00 River Plate-Colo Colo S Sport +
21 Mayıs Cumartesi kimin maçı oynanacak?
22.30 Colombus Crew-Los Angeles FC S Sport +
22 Mayıs Pazar hangi maçlar var?
18.00 Arsenal-Everton S Sport +
18.00 Chelsea-Watford S Sport +
18.00 Crystal Palace-Manchester United S Sport +
18.00 Liverpool-Wolverhampton S Sport +
18.00 Manchester City-Aston Villa S Sport
18.00 Norwich City-Tottenham S Sport +
19.30 Barcelona-Villarreal Spor Smart
19.30 Real Madrid-Real Betis Spor Smart