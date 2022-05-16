Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:
Bugün kimin maçı var? Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 16 Mayıs Pazartesi günü hangi liglerde maçların olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig’de bugün kimin maçı var? İngiltere Premier Lig günün maçları | TFF 2.Lig play-off maçları hangi kanalda?
Süper Lig, TFF 2.Lig ve Avrupa liglerinde 16 Mayıs Pazartesi günü pek çok maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:
Süper Lig
20:00 Çaykur Rizespor-Sivasspor beIN Sports 2
20:00 Galatasaray-Adana Demir beIN Sports 1
TFF 2.Lig yükselme play-off çeyrek final maçları
15:30 1461 Trabzon-Bayburt ÖİS 1461 Trabzon FK Youtube
16:00 Bodrumspor-Sivas Bld
20:00 Amed Sportif-Tarsus İY TRT Kürdi
20:00 Karacabey Bld-Isparta 32 Kanal On6 Bursa
Premier Lig
22.00 Newcastle-Arsenal S Sport
Serie A
19:30 SampdoriaFiorentina S Sport, Bilyoner
21:45 Juventu-Lazio S Sport, Bilyoner, CBC Sport
Championship play-off yarı final
21:45 Huddersfield-Luton Town beIN Sports 3, Bilyoner