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Spor Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:

Bugün kimin maçı var? Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 16 Mayıs Pazartesi günü hangi liglerde maçların olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig’de bugün kimin maçı var? İngiltere Premier Lig günün maçları | TFF 2.Lig play-off maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 10:13:00 -
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:

Süper Lig, TFF 2.Lig ve Avrupa liglerinde 16 Mayıs Pazartesi günü pek çok maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 16 Mayıs Pazartesi:

Süper Lig

20:00 Çaykur Rizespor-Sivasspor              beIN Sports 2

20:00 Galatasaray-Adana Demir               beIN Sports 1

TFF 2.Lig yükselme play-off çeyrek final maçları

15:30 1461 Trabzon-Bayburt ÖİS              1461 Trabzon FK Youtube

16:00 Bodrumspor-Sivas Bld      

20:00 Amed Sportif-Tarsus İY     TRT Kürdi

20:00 Karacabey Bld-Isparta 32  Kanal On6 Bursa

Premier Lig

22.00 Newcastle-Arsenal             S Sport

Serie A

19:30 SampdoriaFiorentina        S Sport, Bilyoner

21:45 Juventu-Lazio       S Sport, Bilyoner, CBC Sport

Championship play-off yarı final

21:45 Huddersfield-Luton Town               beIN Sports 3, Bilyoner

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