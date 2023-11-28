  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler net konuştu! Son çırpınışları… Tek bir terörist kalmayıncaya kadar…

Türk Telekom Türkiye için kritik yeni yatırıma hazırlanıyor: güneş santrali kuracak! Rakiplerin uykuları kaçtı!

Bomba açıklama: O ada Türkiye'ye ait toprak parçası

Katiller başka türlü anlatılamazdı, bu video izlenme rekorları kırıyor: Katliam liderleri ve destekçileri

Can Dündar korkusundan basın toplantısından kaçtı

Hollanda'da beklenmedik karar: İslam karşıtı Wilders'ın atadığı danışman istifa etti! Şoke eden gelişme!

CHP'den Tanju Özcan kararı

Uzman isimden beklenmedik altın tahmini: Yıllarca altına yatırıma muhalif oldum ama şimdi...

‘Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor’: Alev Alatlı’dan Türkler ve Erdoğan için şok çıkış...

Vurgunu kitabına uydurdular
Dünya Bu sığır açık artırmada rekor fiyata satıldı
Dünya

Bu sığır açık artırmada rekor fiyata satıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 06:45:00 -
Bu sığır açık artırmada rekor fiyata satıldı

Japonya'da Matsusaka ırkı sığır (Wagyu), açık artırmada 30 milyon yene (202 bin dolar) satıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre birinci sınıf mermer sığır etiyle tanınan bölgelerden Mie eyaletinde yerel türlere yönelik açık artırma düzenlendi.

Açık artırmada Mie Eyaleti Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden 9 jüri üyesinin boyut, kürk ve genel fiziksel dengeye göre derecelendirdiği 50 sığır yer aldı.

"Hiroko No.1" isimli, 676 kilogramlık Matsusaka ırkı sığır, 30 milyon yene (202 bin dolar) alıcı buldu.

Bu, son 8 yılın en yüksek alıcı fiyatı olarak kayda geçti. Mie'nin Tsu bölgesinden "Asahiya" kasap dükkanı, sığırın yeni sahibi oldu.

Sığırı yetiştiren Taiki bölgesinden Japon besici Nakamura Kazuaki, "Beklenmedik derecede yüksek fiyat beni şaşırttı. Sığırların bakımı amacıyla gösterdiğim çabaların karşılığını aldığım için mutluyum ve daha da iyi sığırlar yetiştirmek istiyorum." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni akım! "Bencil bir sığırım" etiketi
Yeni akım! "Bencil bir sığırım" etiketi

Medya

Yeni akım! "Bencil bir sığırım" etiketi

Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi! Altın tavsiye: (Sığır) kemik iliği saç maskesi tarifi
Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi! Altın tavsiye: (Sığır) kemik iliği saç maskesi tarifi

Kadın - Aile

Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi! Altın tavsiye: (Sığır) kemik iliği saç maskesi tarifi

Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak
Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak

Siyaset

Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak

Şap hastalığı sebebiyle çok sayıda sığır itlaf edilecek!
Şap hastalığı sebebiyle çok sayıda sığır itlaf edilecek!

Dünya

Şap hastalığı sebebiyle çok sayıda sığır itlaf edilecek!

Deneyin böylesi görülmedi! Biri her gün kuzu eti yedi, diğeri sığır eti… İşte çarpıcı sonuçlar...
Deneyin böylesi görülmedi! Biri her gün kuzu eti yedi, diğeri sığır eti… İşte çarpıcı sonuçlar...

Aktüel

Deneyin böylesi görülmedi! Biri her gün kuzu eti yedi, diğeri sığır eti… İşte çarpıcı sonuçlar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23