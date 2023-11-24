Bu ateşkesi bozmak değil de nedir?
Katil İsrail ordusu ateşkesin başladığı ilk gün evlerine dönmeye çalışan sivilleri hedef aldı.
Siyonist İsrail ile mücahid Hamas arasında 4 gün sürecek insani ara anlaşmasına varıldı.
Anlaşma bu sabah saat 07:00'da başladı.
Anlaşmanın 4 gün sürmesi planlanırken bu süreçte esir takası yapılması da kararlaştırıldı.
Ancak işgal birlikleri, Gazze'nin kuzeyinde evlerine dönmeye çalışan masum sivilleri hedef aldı.
Siyonistlerin sözünde durmayarak kan akıtmayı sürdürmesi, önümüzdeki günlerde sözünü tutup tutmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
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