  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro ilk açıklamasını yaptı
Dünya

Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro ilk açıklamasını yaptı

Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Başkan Jair Bolsonaro, sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 01:50:00 -
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro ilk açıklamasını yaptı

Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki gün süren sessizliğe son vererek basın toplantısı düzenledi. Bolsonaro 2 dakika süren konuşmasına kendine oy veren 58 milyon Brezilyalıya teşekkür ederek, ülke genelinde seçmenleri tarafından düzenlenen protestolara değindi. Protestoların gergin geçen seçim sürecinde vatandaşların yaşadığı öfke ve adaletsizlik duyguları sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Bolsonaro, seçmenlerine seslenerek eylemlerini barışçıl yöntemlerle gerçekleştirmelerini isteyerek, “Ulaşım hakkına engel olma, kamu ve şahsi mülklere zarar verme gibi solculara ait eylemler bizim yöntemlerimiz arasında yer almaz” dedi.

Lula’dan bahsetmedi

Bolsonaro ayrıca, şimdiye kadar hep anti demokratik olmakla suçlandığını ancak hiçbir zaman anayasanın dışına çıkmadığını söyledi. Bolsonaro’nun konuşmasında Lula’dan bahsetmemesi ve tebrik etmemesi dikkat çekti.

Bolsonaro seçmenleri iki gündür protesto yapıyor

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro seçmenleri ülke genelinde protesto gösterilerine başladı. Seçimleri az farkla İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazandığının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun olmayan Bolsonaro yandaşları kamyonlarla barikat kurarak birçok otoyolu trafiğe kapattı. Brezilya Federal Otoyol Polisi’nin (PRF) bildirdiğine göre eylemciler ülke çapında 227 federal otoyolunda ulaşımı engelledi.

Lula yüzde 1,8 farkla zafer elde etmişti

Devlet başkanlığı seçimlerini Lula yüzde 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Alexandre de Moraes açıklama yaparak seçimi Lula’nın kazandığını bildirmiş, seçimlerde itiraz edilecek herhangi bir durumun olmadığını ifade etmişti.

Film sahnelerini aratmayan anlar! Geceyi gündüze çevirdi
Film sahnelerini aratmayan anlar! Geceyi gündüze çevirdi

Dünya

Film sahnelerini aratmayan anlar! Geceyi gündüze çevirdi

Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un Türkiye'de en rahatsız olduğu şey
Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un Türkiye'de en rahatsız olduğu şey

Spor

Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un Türkiye'de en rahatsız olduğu şey

Brezilya'da korkutan manzara! Yüzlercesi karaya çıktı
Brezilya'da korkutan manzara! Yüzlercesi karaya çıktı

Dünya

Brezilya'da korkutan manzara! Yüzlercesi karaya çıktı

Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var
Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var

Ekonomi

Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var

Brezilya'da oy verme işlemi tamamlandı
Brezilya'da oy verme işlemi tamamlandı

Dünya

Brezilya'da oy verme işlemi tamamlandı

Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Dünya

Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi desteklemedi
Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi desteklemedi

Dünya

Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi desteklemedi

Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz
Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz

Dünya

Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz

Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu
Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu

Dünya

Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu

Brezilya'da seçim gerginliği sürüyor
Brezilya'da seçim gerginliği sürüyor

Dünya

Brezilya'da seçim gerginliği sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23