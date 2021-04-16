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Spor Bomba iddia: Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor
Spor

Bomba iddia: Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Şampiyon yarışında ağır yaralar alan Galatasaray'da Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası istifa edeceği iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılı takımın başına Başakşehir'den ayrıldıktan sonra boşta bekleyen Okan Buruk'un geçeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:49:00 -
Bomba iddia: Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Göztepe karşılaşmasının ardından Fatih Terim'in görevden ayrılacağı öne sürüldü. Terim'in yorgun olduğu ve önümüzdeki sezon başkanlık düşündüğü de iddialar arasında.

Son olarak konuyla ilgili Sabah'tan Mehmet Özcan bir iddiada bulundu.

Terim'in ayrılması halinde yerine Okan Buruk'un geçeceğini, hatta eski başkan Adnan Polat'ın da tekrar gelebileceğinin duyumunu aldığını söyledi.

"Fatih Terim oradayken düşünmem"

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Okan Buruk, "Galatasaray ile adımın geçmesi gurur verici. Elbette Galatasaray'da çalışmayı hayal ediyorum. Ancak Fatih Terim oradayken böyle bir düşüncem olmaz. Orası benim yuvam ve tabii ki çalışmak isterim. Galatasarayı geri çeviremezsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

Terim'in kendi kararıyla ayrılması söz konusu olursa Okan Buruk'un bu görevi geri çevirmeyeceği belirtiliyor.

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