Bomba iddia: Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden alınan bazı kararlar nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Mustafa Cengiz'in istifası hakkında sorulan soruya Çebi, "Kendisi alınan kararlardan rahatsız olduğunu söyledi ama alınmış bir karar yok. Sayın Başkan'a mesaj attım, Kendisini rahatsız eden kararları sordum ama bir yanıt alamadım" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'den 'özür dile' çıkışı

Mustafa Cengiz'in istifasının ardında Kulüpler Birliği toplantasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı sert tartışmanın bulunduğu ileri sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum'un köşe yazısında verdiği bilgiye göre Cengiz, Ali Koç'u bir kamu görevlisine küfür etmekle suçladı. Koç buna tepki gösterdi ve büyük bir kavga çıktı.

"O küfür ettiğiniz kişi kamu görevlisi"

Tahir Kum'un yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

Sayın Mustafa Cengiz'in istifasından önce katıldığı son Kulüpler Birliği toplantısıdır. Üzerinden haftalar hatta aylar geçmesine rağmen Sayın Cengiz gündemi Kadıköy'de oynadıkları F.Bahçe maçına oradan da protokolde yaşanan kargaşaya getirir. Ali Koç'a dönerek "Başkan küfür etmek size hiç yakışmadı orada" çıkışını yapar. Koç afallar, "Hayırdır başkan kime etmişim?" dediğinde, Cengiz, "O küfür ettiğiniz kişi kamu görevlisi" cevabını verir.

"Yaşına saygım var ama bu kaçıncı"

Koç daha da sinirlenir "Kimseye küfür filan etmedim başkan, kime ettiğimi söyleyin etmişsem de gidip özür dilerim" der. Cengiz, "Benim aldığım devlet terbiyesi bunu size söylemeye müsaade etmiyor" deyince Koç küplere biner "Ne demek söyleyemem iftira atıyorsun yaşına başına, size saygımdan bir şey demiyorum ama yeter artık, bu kaçıncı?" diyerek önündeki dosyaları toplar.

"Küfür filan duymadım ben"

Koç, "Onca kişi vardı yanımızda bunu bir tek sizden duyuyorum" deyince Cengiz "Abdurrahim bey de şahit o da duydu. Uydurmuyorum bu gerçek" cevabını verir. O sıra başkan Ahmet Nur Çebi devreye girip Cengiz'e "Başkanım buna gerek yoktu" türünden eleştirisi üzerine "Benim tarzım bu arkadaşlar. Ben kavgacı ve savaşçı bir adamım" der.

Bu defa Çebi ile Cengiz üslup konusunda tartışmaya başlar. Bu sırada bir kulüp başkanı fırsattan istifade Cengiz'in şahit gösterdiği Albayrak'ı arayarak Koç'un küfür ettiğine şahit olup olmadığını sorar. Albayrak'tan "Yok başkanım nerden çıkartıyorsun, küfür filan duymadım ben" yanıtını alır. Teşekkür ederek telefonu kapatır ve gelen cevabı kulüp başkanları ile paylaşır. Herkes şoktadır. Koç dosyalarını alıp toplantıyı terk eder. Cengiz artık yapayalnızdır. Sonra mı?

"Niye başkan?' diye kimse sormadı"

Cuma akşamı Cengiz tüm başkanların yer aldığı o whatsapp grubuna istifa kararını iletir. Ve hiçbir kulüp başkanı altına "Niye başkan?" diye sormaz ve hiçbir yorum getirmez. Çünkü niyesi bellidir."