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Yerel Boğulma tehlikesi geçiren gençten iyi haber
Yerel

Boğulma tehlikesi geçiren gençten iyi haber

Ordu’da denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genç yapılan müdahalenin ardından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 17:42:00 -
Boğulma tehlikesi geçiren gençten iyi haber

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Ünye Atatürk Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ömer Mustafa Ç. (16) akıntıya kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, genci sudan çıkarttı.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı genç, daha sonra kentteki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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