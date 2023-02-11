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Yerel BM'den deprem bölgesine üst düzey ziyaret
Yerel

BM'den deprem bölgesine üst düzey ziyaret

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM insani yardım sorumlusu Martin Griffiths’in hafta sonu Gaziantep, Halep ve Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 08:47:00 -
BM'den deprem bölgesine üst düzey ziyaret

ABD’nin New York eyaletindeki BM Genel Merkezi’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Guterres, “Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor” dedi.

Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” olarak tanımladığı depremlerin yol açtığı yıkım ve insani krizin boyutlarını henüz tam olarak göremediklerini belirten Guterres, BM’nin Suriye sınır ötesi yardımları kapsamında depremler sonrası ilk yardım konvoyunun bugün erken saatlerde Babül Hava sınır kapısından Suriye’ye ulaştığını, ancak bu yardımların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye’nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “benzersiz bir cömertlik” sergilediğini ve “asrın felaketi” sonrası BM’nin Türk hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu” ifade etti.

Uluslararası toplumu, yerinden edilen milyonlarca mülteciye gösterdiği “destek ve cömertliğin aynısını” Türkiye ve Suriye halkına sergilemeye çağıran Guterres, “Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır” dedi. BM Dünya Gıda Programı (WFP) da depremzedeler için kolları sıvadı.

WFP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından WFP’nin gıda yardımları Suriye’de 7 Şubat'tan, Türkiye’de ise 8 Şubat'tan bu yana depremzedelere ulaştırılıyor. Hedefi, her iki ülkede 500 bin insana ulaşmak olan WFP, 8 Şubat itibarıyla acil gıda ihtiyacı içinde olan yaklaşık 64 bin kişiye ulaştı. Bu kapsamda depremzedelerin acil gıda ihtiyacı, yemeye hazır gıda paketleri, aile gıda kolileri ve sıcak yemek ile karşılandı. WFP, depremden en çok etkilenen Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki Geçici Barınma Merkezlerine aile gıda kolileri sağlamak üzere Göç İdaresi Başkanlığı’yla koordinasyon halinde çalışmayı sürdürüyor.

Bu merkezlerde halihazırda kalan 44 bin geçici koruma altındaki Suriyeli mültecinin yanı sıra deprem sebebiyle yerlerinden edilen Türkiye vatandaşları da barınıyor. Bu çerçevede WFP, Osmaniye’deki Cevdetiye kampında kalan 17 bin depremzedeye Türk Kızılay ve kamp yönetimi ile yakın koordinasyon halinde gıda kolileri dağıtmaya başladı.

Kamplarda WFP, marketler tekrar alışveriş hizmeti sağlamaya başlayana kadar bir-iki hafta boyunca Türkiye vatandaşlarına aile gıda kolileri dağıtacak. WFP, ayrıca, yemek pişirme teçhizatı olmayan kamplarda yemeye hazır gıda paketleri dağıtmayı planlıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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