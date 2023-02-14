Bir iki yıllık yapılar yerle yeksan... 500 yıllık camide sadece çatlaklar...

Tüm Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yasa büründü.

Binlerce ev toz bulutuna dönüştü.

Bunun yanı sıra kentlerde bulunan tarihi mekanlarda da hasarlar oluştu.

500 yılık camide çatlaklar oluştu

Aksaray’a bağlı Eskil ilçesinde bulunan Ulu Cami depremden etkilenen yapılardan birisi oldu.

Daha önceki süreçte duvarlarında meydana gelen bazı çatlaklıklar nedeniyle 2020'de ibadete kapatılan cami, deprem öncesinde kötü durumda olmasına rağmen depremde dimdik ayakta durmayı başardı.

Kahramanmaraş depreminden sonra camideki yarıklar biraz daha açılmış

Ulu Caminin Selçuklu mimarisine ait çok önemli bir eser olduğunu belirten Eskil İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Yahya Kemal Güdendede şu ifadeleri kullandı:

Eskil Ulu Cami bizim tarihi özellikleri olan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde altından pınar akan tarihi yapı, güzel bir mescit diye bahsettiği yapıdır.

Selçuklu mimarisidir. Ama yıllardır kapalı, bizde inşallah restorasyon yapılacak, cami ibadete açılacak diye bekliyorduk. Şu son Kahramanmaraş depreminden sonra camideki yarıklar biraz daha açılmış.

Bayağı bâriz hale gelmiş. İnşallah zayi olmadan restorasyonu yapılırsa Eskil’imiz tarihi bir eser kazanmış olur. Bu şekilde tarihi mimarisi olan bir eserimizi kaybetmeyelim diye bir gayret var.

doğru haber