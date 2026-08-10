  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Aktüel Binlerce yıldır saklı kalan devasa su rezervi keşfedildi: Büyük Gölü'de gizemli garip yeşil daireler ortaya çıktı...
Aktüel

Binlerce yıldır saklı kalan devasa su rezervi keşfedildi: Büyük Gölü'de gizemli garip yeşil daireler ortaya çıktı...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Binlerce yıldır saklı kalan devasa su rezervi keşfedildi: Büyük Gölü'de gizemli garip yeşil daireler ortaya çıktı...

Kuzey Amerika'daki Büyük Tuz Gölü'nde kıyı şeridinin suların çekilmesiyle ortaya çıkan yeşil daireleri inceleyen bilim insanları, yüzeyin altında binlerce yıldır saklı kalan devasa bir tatlı su sistemi tespit etti. Heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.

Kuzey Amerika'daki Büyük Tuz Gölü'nde kıyı şeridinin çekilmesiyle ortaya çıkan gizemli yeşil dairelerin kökeni bilimsel araştırmalarla aydınlatıldı. Utah Üniversitesi ve NASA ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kurumuş göl tabanının altında binlerce yıllık basınca sahip devasa bir yeraltı tatlı su rezervuarı keşfedildi.

Büyük Tuz Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Farmington Körfezi bölgesindeki beyaz tuz düzlüklerinde sazlıklarla kaplı dairesel yeşil alanlar belirdi. Aşırı tuzlu yapısı nedeniyle normal şartlarda bitki yetişmesine imkan tanımayan göl yatağındaki bu dairesel oluşumlar, araştırma ekiplerinin dikkatini çekti. Yeşil alanların altında yapılan ilk ölçümlerde, suyun yüksek basınç etkisiyle yüzeye doğru yükseldiği belirlendi.

Utah Üniversitesi araştırmacıları, göl tabanına sondaj yapmadan inceleme gerçekleştirmek amacıyla havadan elektromanyetik tarama yöntemini uyguladı. Yüzey altındaki tortulların katman haritasını çıkaran ekipler, elde edilen verileri NASA Bilim ekibinin saha bulgularıyla karşılaştırdı. Yapılan detaylı analizlerde, 3 ila 4 kilometre boyunca uzanan tortul tabakaların altında, yoğun bir tuz katmanıyla kaplanmış basınçlı tatlı su rezervuarı tespit edildi.

Göl yatağındaki tuz tabakasının adeta bir kapak görevi görmesi sayesinde, yeraltı suyunun binlerce yıl boyunca yüzeyin altında korunduğu anlaşıldı. Basıncın etkisiyle yalnızca belirli çatlaklardan yüzeye sızabilen tatlı suyun, dairesel sazlık alanları oluşturduğu saptandı. Ortaya çıkarılan veriler, göle besleme sağlayan yeraltı su kaynaklarının miktarını ve gölün genel su bütçesine dair kabul gören teorileri baştan aşağı değiştirdi.

Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı
Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı

Sağlık

Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı

3 dakikada ciğerlerinizi pırıl pırıl yapan kür tarifi:
3 dakikada ciğerlerinizi pırıl pırıl yapan kür tarifi:

Kadın - Aile

3 dakikada ciğerlerinizi pırıl pırıl yapan kür tarifi:

En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?
En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Sağlık

En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler
Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Kadın - Aile

Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Sağlık

Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
CHP'de çatlak derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun 'evet' dediği kanun teklifine Kesici'den 'hayır' resti!
Gündem

CHP'de çatlak derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun 'evet' dediği kanun teklifine Kesici'den 'hayır' resti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Terörsüz Türkiye" kanun teklifine destek vereceğini ilan etmesinin ardından CHP cephesinden ilk fi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23