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Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah daha önce Wilfred Ndidi için teklif yapmış ancak reddedilmişti. Bu hafta içinde yeni bir öneriyle masaya oturacakları öğrenildi.

#1
Foto - Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için ayrılık çanları çalıyor. 29 yaşındaki ön libero konusunda daha önce Al-Diriyah Kulübü'nün ilgisi olmuştu. Ancak yaptıkları 7 milyon euroluk teklif geri çevrildi. Suudi Arabistan ekibinin bu hafta içinde daha yüksek bir öneriyle masaya oturacağı öğrenildi.

#2
Foto - Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Beşiktaş'ın şu anda oyuncu baktığı yerlerden biri de orta saha... Wilfred Ndidi'nin satılması halinde buradan gelecek para yine takviyelerde kullanılacak. Nijeryalı futbolcu ise gelişmeleri izliyor. 1.83 boyundaki oyuncunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Wilfred Ndidi, geçen sezon Beşiktaş'la 25 lig maçına çıktı. 2 gol ve 1 asist üretti. Genel anlamda beklentilerin altında kaldı. Taraftarların büyük bölümü, onun yerine daha etkili bir isim alınmasını bekliyor. Al-Diriyah, Beşiktaş'la anlaşması halinde oyuncuya da yüksek bir maaş sunacak.

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