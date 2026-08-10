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Gündem Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap
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Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap

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Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap

"Terörsüz Türkiye" için hazırlanan Kanun Teklifi'ne destek vermeyen, Meclis’e de Türk bayrakları ile gelip şova yeltenen sözde milliyetçi İYİ Parti’nin lideri Müsavat Dervişoğlu, gerçek milliyetçilerden gereken cevabı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kanunun görüşüleceği salonda yan yana oturdular. Ancak Bahçeli’nin diğer partililerle selamlaşırken Dervişoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekti.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Bahçeli’nin toplantı salonunda yan yana oturmasına rağmen Dervişoğlu’nu görmezden gelmesi Genel Kurul'a damga vurdu.

Terörsüz Türkiye süreci TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında 20 milletvekiline söz verdi.

GERÇEK MİLLİYETÇİLERİN CEVABI

Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ Bahçeli’nin yanına gelerek tokalaşırken Bahçeli’nin Dervişoğlu’nu görmezden gelmesi, ‘Meclis’e Türk bayrakları ile gelip şov yapan sözde milliyetçilere gerçek milliyetçilerin cevabı’ şeklinde yorumlandı.

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Yorumlar

Vatandaş

Merdivenaltı milliyetçisi ip.

osmanli

Iyi parti bir FETO yapilanmasidir, ayni sekilde ozgur ozel ve imamoglu. bunlar cerceve yasaya asla evet demezler. bakin HDP evet diyor. burasini halkin cok iyi anlamsi gerekiyor.
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