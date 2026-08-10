Terör belasını bitirecek teklif, bugün Meclis Genel Kurulu’nda! Parti değil ülke meselesi

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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle devam eden ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde çalışmalar sona yaklaştı. 40 yıldır Türkiye’yi parçalamak isteyen küresel emperyalistlerin maşa olarak kullandığı, binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan ve ülkemizi 2,3 trilyon dolar zarara uğratan PKK/KCK terör belasını bitirecek yasa teklifi TBMM’ye geliyor. Söz konusu Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, perşembe günü saat 15.30’da başlayan görüşmelerin, kısa molalar dışında kesintisiz sürdürülmesinin ardından cumartesi günü saat 09.00’da tamamlandı. Yaklaşık 17,5 saat süren kesintisiz görüşmelerin ardından teklif, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Söz konusu teklif, örgütün fiili varlığına son vermesi ve tüm mühimmatını teslim etmesinin ardından soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların infazının ertelenmesini düzenliyor. 12 maddeden oluşan kanun tasarısı için Meclis’teki görüşmeler bugün başlaması planlanırken bahse konu yasa teklifi; örgüt kurma veya yönetme, üyelik, bilerek yardım etme, örgüt propagandası ve terörizmin finansmanı gibi suçları kapsıyor. Teklifin yürürlüğe girmesi, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığının sona erdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından bu tespitin Millî Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmasına bağlanıyor. Düzenleme, örgütün kurulması veya yönetilmesi, üyelik, yardım ve propaganda suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor.

SÜREÇ KAYIT ALTINA ALINARAK İZLEME KOMİSYONU İLE TAKİP EDİLECEK

Teklife göre, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin süreçler ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresinde yeni bir terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılarak yargılama veya cezanın infazına devam edilecek. Belirlenen süre yeni bir suç işlenmeden tamamlanırsa verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bazı suçlar ise düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak. Örgüt mensuplarının teslim ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Kanunun uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanlar ve güvenlik kurumlarının yöneticilerinden oluşan bir kurul kurulacak. TBMM Başkanlığı da süreci izlemek amacıyla bir İzleme Komisyonu oluşturacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına veya görevlendirilen kurumlara yazılı başvuruda bulunması gerekecek. Diğer yandan konuyla ilgili gazetemize konuşan siyasetçiler, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin gecikmeye mahal vermeden devam etmesi gerektiğini vurgularken sürecin bölgemize faydası olacağını ve yarım asırdır devam eden kanlı bir sayfanın kapanacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN İLERLEMELİ

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin gecikmeye mahal vermeden ilerlemesinin bölgemizin menfaatine olduğunu aktaran AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, “Türkiye, büyük ve güçlü bir devlet olarak kendisine yakışanı yapmış, kardeşlik hukukunu esas alarak tarihi ve önemli adımlar atmıştır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından, artık bu düzenlemenin ortaya koyduğu çerçeveye uygun şekilde hareket etmesi gereken taraf terör örgütü PKK’dır. Yasal düzenleme kapsamında; PKK/KCK ve bağlantılı yapıların örgütsel varlıklarını tamamen sona erdirmesi, kontrolündeki her türlü silah ve mühimmatı eksiksiz şekilde teslim etmesi esas alınmaktadır. Bizim beklentimiz, bu esasa tam anlamıyla riayet edilmesi ve sürecin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden ilerlemesidir. Sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması hem ülkemizin hem de bölgemizin menfaatinedir. Yaklaşık 50 yıldır milletimize ağır bedeller ödeten terörün tamamen sona ermesiyle birlikte artık yeni bir Türkiye’den, yeni bir Orta Doğu’dan söz edeceğiz. Bu sürecin kazananı herhangi bir kesim değil; Türk’üyle, Kürt’üyle, kardeşliği ve ortak geleceği esas alan 86 milyonluk Türkiye’nin tamamı olacaktır” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BARIŞ ÜLKEMİZİN MENFAATİNE

Büyük uzlaşıyla Adalet Komisyonundan geçen çerçeve yasaya karşı muhalefetin tutumuna tepki gösteren HDP eski Milletvekili Ayhan Bilgen, “Yani bu bir parti meselesi değildir. Türkiye’nin 40 yılına mal olmuş bir sorunun çözümü bütün ülkeyi ilgilendirir. Dolayısıyla siyasi partilerin küçük hesap yapmadan Türkiye’yi düşünerek hareket etmesi beklenir. Normalde zaten bir yasayı yapmak için yeterli milletvekili sayısı iktidar grubu tarafından çözülebilir. Ama burada sembolik olarak önemli olan, mümkün olduğu kadar geniş katılımla bunun gerçekleşmesidir. Komisyona üye veren partilerin zaten kendi raporları doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Yani orada rapora aykırı bir metin olmadığına göre, altına imza attıkları rapora uygun olan bu metni onların zaten desteklemesi gerekir. Ama sadece onların değil, komisyona üye vermeyenlerin de yani elbette yapıcı eleştirisi kıymetlidir. Fakat bu sorunun, yani daha fazla kan ve gözyaşı dökülmeden çözülmesi, ülkeyi yönetme iddiasındaki bütün siyasi partiler için bir kazanım olacaktır. Bu sorunu geride bırakmayı başarmalıyız. Yoksa tribüne oynarsak, sadece küçük oy hesaplarıyla toplumu tahrik eden bir dil kullanırsak, bunun zararını, bedelini, faturasını yine gözü yaşlı analar ödemek zorunda kalır. Yani şehitlerin acısını, şehitlerin ailelerinin, yakınlarının acısını düşünenler de Kürt analarını düşünenler de herkes bu konuda sorumlu hareket etmeli. Bu sorunun çözümü elbette ki Türkiye’nin güvenliği kadar Orta Doğu’nun barışını da doğrudan ilgilendirir. Orta Doğu’da çok açık bir İsrail tehdidi var ve İsrail’in beklentisi her yerde savaşın devam etmesi yönündedir. Yani İran’la bir anlaşmanın olmasını nasıl istemiyorlar ve çatışmayı devam ettirmekten yana bir politikayı sergiliyorlarsa, Orta Doğu’da halkları birbirine düşman etmek, Kürtleri Türkiye ile, İran’la karşı karşıya getirmek için de hem etnik hem mezhepsel her türlü farklılığı çatışmaya dönüştürmenin arayışı içerisindeler. Türkiye’nin menfaatine olan bölgede barıştır, istikrardır. Yani Suriye’de istikrar ne kadar önemliyse, Irak’ta, İran’da da o kadar önemlidir. Dolayısıyla örgütün sadece Türkiye’ye dönük eylem yapmayı bırakması değil, Orta Doğu’da her yerde, yani İran topraklarında da Irak, Suriye topraklarında da Kürtlerin o ülke vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulmasına destek olunmasıdır” şeklinde konuştu.

