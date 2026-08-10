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Sağlık
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En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

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Giriş Tarihi:

En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Tip 2 diyabetten romatizmal rahatsızlıklara kadar pek çok hastalığın kan gruplarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, B kan grubuna sahip kişilerin diyabet geliştirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha yüksek olduğunu ve belirli kan gruplarının risk altında olduğunu gösterirken, AB grubunun tüm hastalıklara karşı en dayanıklı profil olarak öne çıktığını gösteriyor.

#1
Foto - En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar; tip 2 diyabetten behçet hastalığına, romatizmal inflamasyonlardan bağ dokusu rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununun belirli kan gruplarında yoğunlaştığını ortaya koydu. Bazı kan grupları kronik hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görürken, bazı grupların ise çok daha yüksek risk taşıdığı tespit edildi. İşte bilim insanlarının kan grupları ve hastalık ilişkisine dair ulaştığı ezber bozan bulgular...

#2
Foto - En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Healthline'de yer alan habere göre 2020 yılında yapılan bir araştırma , 424 kişilik bir grupta O kan grubunun tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla, B kan grubunun ise riskin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

#3
Foto - En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

ÇALIŞMALAR KAN GRUPLARI İÇİN NE DİYOR? 2020'de yapılan diğer çalışmaya göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin A kan grubunda diğer kan gruplarına göre daha yüksek olduğunu buldu. Pakistan'dan 2017 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar benzer sonuçlar buldu. 2 bin 258 üniversite öğrencisinden oluşan bir grupta, B kan grubuna sahip kişilerin diyabet geliştirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha yüksek olduğunu keşfetti.

#4
Foto - En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

2015'te yapılan bir çalışmaya göre 82 bin 104 kadından, O kan grubu olan kişilerin tip 2 diyabet için daha düşük bir riske sahip olduğunu, hem A hem de B kan grubu gruplarının Rh faktörü ile hiçbir ilişki olmaksızın daha yüksek risk altında. Genel olarak, kan grubu ve bunun diyabetle ilişkisine ilişkin veriler hala çok çelişkilidir ve sürekli araştırma gerektirmektedir. Rh KAN GRUBU OLAN KİŞİLERDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Romatizmal hastalık, eklemlerinizde, bağ dokularınızda, tendonlarınızda ve kıkırdakta ağrıyla ortaya çıkar. Fransa’da yapılan araştırmada ise, bazı kan gruplarının şeker hastalığına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu. Çalışmaya göre Tip 2 diyabet riski en yüksek kan grubu ‘B pozitif’. Risk oranı en düşük kan grubunun ise ‘0 negatif’ olduğu saptandı. Romatizmal hastalığı olan çoğu insan - yüzde 92,2 - Rh + kan grubuna sahipti. KAN GRUBU A OLAN KİŞİLERDE EN YAYGIN GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Farklılaşmamış bağ dokusu hastalığı. Behçet hastalığı. Romatizmal eklem iltihabı.

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