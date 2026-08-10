En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

2015'te yapılan bir çalışmaya göre 82 bin 104 kadından, O kan grubu olan kişilerin tip 2 diyabet için daha düşük bir riske sahip olduğunu, hem A hem de B kan grubu gruplarının Rh faktörü ile hiçbir ilişki olmaksızın daha yüksek risk altında. Genel olarak, kan grubu ve bunun diyabetle ilişkisine ilişkin veriler hala çok çelişkilidir ve sürekli araştırma gerektirmektedir. Rh KAN GRUBU OLAN KİŞİLERDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Romatizmal hastalık, eklemlerinizde, bağ dokularınızda, tendonlarınızda ve kıkırdakta ağrıyla ortaya çıkar. Fransa’da yapılan araştırmada ise, bazı kan gruplarının şeker hastalığına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu. Çalışmaya göre Tip 2 diyabet riski en yüksek kan grubu ‘B pozitif’. Risk oranı en düşük kan grubunun ise ‘0 negatif’ olduğu saptandı. Romatizmal hastalığı olan çoğu insan - yüzde 92,2 - Rh + kan grubuna sahipti. KAN GRUBU A OLAN KİŞİLERDE EN YAYGIN GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Farklılaşmamış bağ dokusu hastalığı. Behçet hastalığı. Romatizmal eklem iltihabı.