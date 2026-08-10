En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?
Tip 2 diyabetten romatizmal rahatsızlıklara kadar pek çok hastalığın kan gruplarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, B kan grubuna sahip kişilerin diyabet geliştirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha yüksek olduğunu ve belirli kan gruplarının risk altında olduğunu gösterirken, AB grubunun tüm hastalıklara karşı en dayanıklı profil olarak öne çıktığını gösteriyor.