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Gündem CHP'de çatlak derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun 'evet' dediği kanun teklifine Kesici'den 'hayır' resti!
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CHP'de çatlak derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun 'evet' dediği kanun teklifine Kesici'den 'hayır' resti!

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CHP'de çatlak derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun 'evet' dediği kanun teklifine Kesici'den 'hayır' resti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Terörsüz Türkiye" kanun teklifine destek vereceğini ilan etmesinin ardından CHP cephesinden ilk fire geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Anayasa yeminine ve ulus devlet vurgusuna dikkat çekerek Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak çerçeve yasaya "hayır" oyu vereceğini açıkladı ve parti yönetimiyle ters düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin “tereddütsüz katkı vereceğiz” açıklamasının ardından CHP’den ilk farklı ses geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylanması beklenen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

“OYUMUN RENGİ AÇIK: HAYIR”

Kesici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklif konusunda kararının net olduğunu belirterek, “TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan ‘Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ‘HAYIR’ oyu vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUS DEVLET- ÜNİTER DEVLET'TİR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve devlet yapısına vurgu yapan Kesici, paylaşımında “Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir ‘Ulus Devlet-Üniter Devlet’tir” dedi.

Kesici ayrıca, teklifin Cumhuriyet'in temel vasıflarını zedeleyebilecek unsurlar taşıdığına inandığını belirterek, “Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem” ifadelerini kullandı.

 

“MİLLETVEKİLİ YEMİNİME SADAKATİM TAMDIR"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kararının milletvekili yeminiyle de bağlantılı olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır” dedi.

Kesici, paylaşımını “Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR” sözleriyle tamamladı.

KILIÇDAROĞLU, "TEREDDÜTSÜZ DESTEK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz” mesajını vermişti.

Kesici’nin açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun ardından CHP içerisinde ilk açık “hayır” çıkışı olarak dikkat çekti. 

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Yorumlar

Ahmet

Eski Türkiye atıkları yavaş yavaş bitecek inşallah.

asim keskin

bu adamin üst akil ya da paralel aklin soyundan oldgunu bilmeyen var demekki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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