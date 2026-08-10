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Spor Trabzonspor’un toplam borcu belli oldu
Spor

Trabzonspor’un toplam borcu belli oldu

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Trabzonspor’un toplam borcu belli oldu

Son günlerde yaptığı transferlerle adını Avrupa'da iyice duyuran Trabzonspor Kulübü, Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar TL ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, Şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğu görülecektir."

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