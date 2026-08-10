Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Hastalığın belirtilerinin farklı sağlık sorunlarıyla karışabildiğine dikkat çeken Ketenci, tanının fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarınca konulmasının önemine dikkat çekti. Fibromiyaljide tek bir mucizevi tedavi bulunmadığını vurgulayan Ketenci, "Yaşam tarzı düzenlemeleri, egzersiz, gerektiğinde fizik tedavi ve ilaç tedavisi birlikte planlanmalıdır. Bilimsel çalışmalar, uygun tedaviyle hastaların büyük bölümünde ağrıların kontrol altına alınabildiğini gösteriyor” dedi. Frekans cihazlarının fibromiyalji tedavisinde etkili olduğuna dair bilimsel veri bulunmadığını söyleyen Ketenci, “Kronik ağrı hastaları kendilerine inanılmadığını hissedebiliyor. Bu çaresizlik, her umuda sarılmalarına ve umut tacirliğinin büyümesine yol açıyor. Etkinliği kanıtlanmamış uygulamalar ise hem maddi kayıplara neden oluyor hem de doğru tedaviye ulaşmayı geciktiriyor” dedi. Sosyal medyada ve internet sitelerinde satılan cihazlar yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Bu ürünlerin kas ağrısını iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Paranızı ve sağlığınızı korumak için internet üzerinden satılan onaysız sağlık ürünlerine itibar etmeyin.