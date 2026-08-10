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Ekonomi Bakan Şimşek sanayi verisini değerlendirdi: Zorlu koşullara rağmen büyüme sürüyor!
Ekonomi

Bakan Şimşek sanayi verisini değerlendirdi: Zorlu koşullara rağmen büyüme sürüyor!

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Bakan Şimşek sanayi verisini değerlendirdi: Zorlu koşullara rağmen büyüme sürüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan sanayi üretimi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede zorlu küresel şartlara rağmen üretimin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,9 arttığını belirtti. Yüksek teknolojiye dikkat çeken Şimşek, verilerin sanayideki dönüşümü net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

TÜİK tarafından paylaşılan haziran ayı sanayi üretim rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden yorumlayan Bakan Şimşek, üretimdeki katma değer artışının altını çizdi. Haziran ayı sanayi üretim verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir mesaj paylaşarak, TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı sanayi üretim verisini değerlendirdi.

YILLIK YÜZDE 1,9 BÜYÜME

Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü belirterek, şu yorumda bulundu:

"Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı.

"SANAYİDEKİ DÖNÜŞÜMÜN SOMUT GÖSTERGELERİ"

Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.

Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz."

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