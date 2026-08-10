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Dünya Nahda Hareketi lideri 3 yıldır hapiste! Tecritteki Gannuşi açlık grevine başladı
Dünya

Nahda Hareketi lideri 3 yıldır hapiste! Tecritteki Gannuşi açlık grevine başladı

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Nahda Hareketi lideri 3 yıldır hapiste! Tecritteki Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, 29 Temmuz’da sevk edildiği hastanede uygulanan "tam tecrit" nedeniyle açlık ve ilaç grevine başladığı bildirildi

Savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin 29 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve o tarihten bu yana avukatları ile ailesinin kendisini ziyaret etmesine ya da sağlık durumuna ilişkin bilgi almasına izin verilmeden "tam tecrit" altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgi akışının tamamen kesildiği bu süreçte Gannuşi'nin 6 Ağustos Perşembe gününden bu yana açlık ve ilaç grevinde olduğunun öğrenildiği ifade edildi.

Grev kararının, Gannuşi'nin tecrit edilmesi ve "en temel haklarından mahrum bırakılmasına karşı son çare" olarak alındığı kaydedildi.

 

Savunma heyetinin açıklamasında, 85 yaşındaki Gannuşi’nin "hassas bir sağlık durumuna" sahip olduğu belirtilerek, maruz kaldığı uygulamaların "insanlık dışı muamele" teşkil ettiği ve temel haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca söz konusu uygulamalar ve doğurabileceği sağlık riskleri nedeniyle Tunus makamları sorumlu tutularak, avukatları ve ailesinin Gannuşi'yi ziyaretine izin verilmesi talep edildi.

Tunus makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanmış, ilerleyen süreçte farklı davalarda hakkında çeşitli hapis cezaları verilmişti. Gannuşi ise suçlamaların siyasi olduğunu belirterek reddediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said daha önce yaptığı açıklamalarda, yargının bağımsız olduğunu ve muhaliflere yönelik siyasi yargılama iddialarını reddetmişti.

Said, 25 Temmuz 2021'de parlamentoyu feshetmek, Yüksek Yargı Konseyini dağıtmak ve kararnameyle yönetmek gibi adımlar içeren olağanüstü tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte yeni anayasa referandumu ve erken parlamento seçimleri de gerçekleştirilmişti.

Tunus'taki bazı siyasi aktörler, söz konusu adımları "bireysel yönetimin tesisi" olarak değerlendirirken, diğer kesimler ise "2011 devriminin düzeltilmesi" olarak nitelendiriyor.

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Yorumlar

Cengiz

Kâfirlerin talimatı ile munafiklar müslümanlara eziyet ediyorlar, Osmanlı'dan sonra hep bu taktiği uyguladılar,bundan nasibini almayan ve halkı Müslüman olan ülke kalmadı,hepsinde aynı oyunu oynadılar

SÜLEYMAN AYDIN

Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. ﴾43﴿ (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. ﴾44﴿ Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? ﴾45﴿ Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. ﴾46﴿ Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. ﴾47﴿ Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. ﴾48﴿ Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. ﴾49﴿ Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. ﴾50﴿ Allah şöyle dedi: "İki ilah edinmeyin. O, ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun." ﴾51﴿ Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyle iken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? ﴾52﴿ Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. ﴾53﴿ Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. ﴾54﴿
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