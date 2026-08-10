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Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ‘Konya Cezaevi'nde isyan çıktı’ paylaşımlarına soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ‘Konya Cezaevi'nde isyan çıktı’ paylaşımlarına soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ‘Konya Cezaevi'nde isyan çıktı’ paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönünde paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair yapılan paylaşım içeriklerinin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına sulh ceza hakimliğince erişimin engeli kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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