  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Parmak arası terlikler, kavurucu sıcaklarda her zaman popüler bir çözüm olarak görülüyor. Parmak arası terliklerin ayak sağlığına zararlı olduğuna dair yaygın bir inanış var. Ayak bakımı ve bu model terliklerin ayaklara zarar verip vermediğine dair İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Helen Branthwaite açık ve net bir şekilde maddeleri tek tek sıraladı...

#1
Foto - Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Parmak arası terlikler, kavurucu sıcaklarda her zaman popüler bir çözüm olarak görülüyor. Parmak arası terliklerin ayak sağlığına zararlı olduğuna dair yaygın bir inanış var. Bu model terliklerin ayaklara zarar verip vermediğine dair İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Helen Branthwaite bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Dr. Helen Branthwaite, bu durumun aslında daha çok kış sezonundan sonra yaz mevsimine geçişle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ayağınıza çok sıkı oturan bir ayakkabıdan sonra doğrudan terlik giymeye geçtiğinizde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu, ayağınızın normalden daha fazla zorlanması anlamına gelir ve bu da sakatlanmaya daha yatkın hale gelmenize neden olur. Çünkü ayak zamanla şekil değiştirmeye başlar ve biraz yayılma eğilimi gösterir.

#3
Foto - Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Şöyle düşünün: Sürekli korse giyerseniz ve sonra korseyi çıkarırsanız, vücudunuzda sarkmalar görmeniz mümkün. Parmak arası terlik giyildiğinde ayaklar zamanla yanlara doğru açılabilir ve şekil değiştirebilir. Topuk korumasız hale gelebilir ve daha fazla darbeye maruz kalabilir. Bu terlikler ayak bileği eklemine de az destek veriyor. Ayak parmakları aşırı kavrama eğiliminde olduğu için de su toplanmalarına neden olabilir."

#4
Foto - Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

ZARARI ÖNLEMEK İÇİN MADDELER Ayak sağlığı uzmanı Dr. Helen Branthwaite'den ayak bakımına dair en önemli ipuçları:

#5
Foto - Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

■ Ayakkabının tabanına ve yapıldığı malzemeye dikkat edin. Bu, ayağınızın nasıl hareket edeceğini ve nasıl yürüyeceğinizi etkileyecektir. ■ Eğer terliklerinizi ikiye bükebiliyorsanız, normal ayakkabınızın taşıyacağı ekstra yükü kaldırabilecek kadar güçlü olup olmadığını kendinize sorun. ■ Ayaklarınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın; terlik gibi açık ayakkabılarda deri hızla kuruyabilir. Bazen bu durumu topuğunuz sertleşene ve tırnaklarınız kırılgan görünmeye başlayana kadar fark etmeyebilirsiniz. Ayak bakımında işte gerekli açık ve net öneriler Ayak bakımında temel şartlar günlük hijyen, doğru kurulama, uygun nemlendirme, doğru tırnak kesimi ve rahat ayakkabı seçimi adımlarından oluşur. Bu kurallara uymak mantar, nasır ve tırnak batması gibi yaygın problemleri önler. Kısa bilgi: Ancak topuklu olsun ya da olmasın, parmak arası terlikler destek eksikliği ve ayak sağlığına zarar verebilmesi nedeniyle kötü bir üne sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı
Yerel

Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde gece saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana y..
Elazığ'da Kaya oyuğundan bal akıyor: Mucize görenleri şaşırttı
Aktüel

Elazığ'da Kaya oyuğundan bal akıyor: Mucize görenleri şaşırttı

Elazığ'da sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu mucize bal görenleri şaşırttı.

Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı
Gündem

Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı

“Millet aç, geçinemiyor” söylemleri gündemden düşmezken Bankalararası Kart Merkezi'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verileri dikkat çeki..
Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!
Dünya

Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!

Mexico City'de gece saatlerinde yaşanan akılalmaz olay, ülkeyi alarma geçirdi. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun, Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23