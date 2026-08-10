Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

■ Ayakkabının tabanına ve yapıldığı malzemeye dikkat edin. Bu, ayağınızın nasıl hareket edeceğini ve nasıl yürüyeceğinizi etkileyecektir. ■ Eğer terliklerinizi ikiye bükebiliyorsanız, normal ayakkabınızın taşıyacağı ekstra yükü kaldırabilecek kadar güçlü olup olmadığını kendinize sorun. ■ Ayaklarınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın; terlik gibi açık ayakkabılarda deri hızla kuruyabilir. Bazen bu durumu topuğunuz sertleşene ve tırnaklarınız kırılgan görünmeye başlayana kadar fark etmeyebilirsiniz. Ayak bakımında işte gerekli açık ve net öneriler Ayak bakımında temel şartlar günlük hijyen, doğru kurulama, uygun nemlendirme, doğru tırnak kesimi ve rahat ayakkabı seçimi adımlarından oluşur. Bu kurallara uymak mantar, nasır ve tırnak batması gibi yaygın problemleri önler. Kısa bilgi: Ancak topuklu olsun ya da olmasın, parmak arası terlikler destek eksikliği ve ayak sağlığına zarar verebilmesi nedeniyle kötü bir üne sahip.